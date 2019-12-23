中菲行(5609)今年以來獲利表現強勁，主要透過內部供應鏈深度的整合及持續優化操作，內部在推動破壞式創新(Disruptive Innovation)因應市場變化，仍看好明年的成長性，今天股價盤中漲幅來到3％，再創2011年2月下旬以來新高。

中菲行今年前3季稅後淨利為3.1億元，年增70.8％，每股盈餘達2.46元。公司今年10月底設立經營委員會，以五人小組共同規劃公司營運決策，同時設立合同物流發展部，並將資訊部門提升至商業智慧科技部，支援空運、海運及合同物流的業務發展。由於在IT產業的投資，整合內部及上下游供應鏈管理，連反送中時影響員工上班，都還能夠服務客戶。

中菲行經營執委長施振昇認為，美中貿易戰造成廠商大遷移，東協市場成長強勁，中菲行42年前就往東協設立據點，至今已有38個據點，包括菲律賓、星馬、印尼、越南、泰國等地，競爭力是其他物流業者無法取代，明年東協仍是中菲行成長的主要地區。

法人認為，中菲行今年營收不如去年，但毛利率及獲利表現遠優於營收，競爭力來自於其對各地區法規的熟悉、優於同業的IT功能及較早前進東協國家發展，今年預期每股盈餘將達到3元以上。

(時報資訊)