《韓股》獲利了結，韓股小跌 11:592019/12/23 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雖然美中貿易局勢持續樂觀，美國總統川普表示「很快」就會與中國簽署首階段貿易協議，但在聖誕節和新年假期前，獲利了結賣壓持續籠罩市場，周一南韓KOSPI指數盤中跌0.26%。南韓12月1～20日出口報告符合普遍預期，市場反應不大。韓元盤中跌0.15%，報1,162.4兌一美元。 (時報資訊) #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 元大新興債ETF傘型基金12/18~12/20展開募集 14:412019/12/19 財經 只差290億元 金融業即成功挑戰獲利6500億元 17:312019/12/19 財經 只差290億 金融業挑戰年賺6,500億 04:102019/12/20 金融．稅務 160位美眾議員致函貿易代表 籲美台貿易協定談判 10:532019/12/20 國際 《台北股市》盤中焦點股：霹靂、東森、蔚華科、鈺創、大東、公準 10:172019/12/20 財經 證交所及櫃買中心12／23合辦逐筆交易聖誕快閃 12:492019/12/20 財經 陸外交部：加國將中美貿易與其他問題掛鉤 注定失敗 16:332019/12/20 財經 日本放寬對南韓半導體材料出口管制 南韓這麼回應 20:532019/12/20 國際 不擇手段！彈劾案後救選情 川普恐拿貿易協議祭旗 07:002019/12/21 國際 貿易談判重大突破！川普：很快和陸簽協議 07:202019/12/22 國際 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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