雖然美中貿易局勢持續樂觀，美國總統川普表示「很快」就會與中國簽署首階段貿易協議，但在聖誕節和新年假期前，獲利了結賣壓持續籠罩市場，周一南韓KOSPI指數盤中跌0.26%。南韓12月1～20日出口報告符合普遍預期，市場反應不大。韓元盤中跌0.15%，報1,162.4兌一美元。

(時報資訊)