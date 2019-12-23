新北市長侯友宜今(23)日參觀總部位於新北市的宏達電(2498)，由董事長王雪紅和夫婿陳文琦親自接待，王雪紅在稍早接受訪問時表示，很希望所在地的首長可以了解宏達電在做什麼，也希望未來和新北市可以有進一步的合作。

王雪紅表示，本次特別邀請新北市長侯友宜，主要是因為宏達電總部位於新北市，很希望所在地的首長可以了解宏達電在做什麼，也可以秀給他看宏達電在國際被認定的VR/AR技術，本次最主要是看著重在醫療、駕駛飛機、公共安全以及一些新北市可以採用的內容。

王雪紅強調，非常希望未來和新北市可以有進一度的合作，宏達電有很多創新的VR內容都是不能複製的，像是幫助訓練消防員，危險的消防員，還有地震等防災的演練，可以運用在學生的防災訓練。

侯友宜本次參訪宏達電，除在總部一樓參觀外，也到9樓的員工餐廳、16樓的研發中心，並到17樓參觀員工籃球場以及親身體驗VR。

迎接2020年，王雪紅表示，將在VR、AR、AI、區塊鏈、5G上做出更有整體性的內容，完整性更到位，這將是明年要履行。

至於明年將會有CES(消費電子展)、MWC(世界行動通訊大會)等兩大國際大展陸續登場，王雪紅也說，這對科技業來說是一大盛事，若沒有特別的事情就會參加。

(時報資訊)