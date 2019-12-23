陳菊幕僚批只會推妻母出來 柯酸先解釋錢用去哪？ 12:072019/12/23 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲23日參觀開南高工長照實習環境。（張立勳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲。（本報資料照片） 台北市長柯文哲連日炮轟總統府祕書長陳菊在高雄市長任內欠債3000萬，遭陳菊幕僚反嗆是蹭選舉，只會推妻子和媽媽出來、打女人。柯文哲23日表示，如果陳菊幕僚這麼愛講，應該出來幫忙解釋錢是用到哪裡去。 柯文哲今對於陳菊幕僚嗆聲指出，陳菊的幕僚應該出來幫忙解釋，再講一遍，如果這麼愛講話，應該出來幫忙解釋，錢是用到哪裡去？當年的自償性是怎麼寫的？還債計畫怎麼寫的？還有現在高雄市利息是多少？還有現在這個欠債對高雄市政到底造成什麼樣的影響？如果這個幕僚這麼愛講話，應該幫忙講。 (中時 ) #陳菊 #柯文哲 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜不該背國民黨買辦黑鍋 04:102019/12/19 時論廣場 別低估蔡英文的權謀 04:102019/12/19 時論廣場 抹黑韓國瑜入少觀所 韓辦提告劉一德 12:072019/12/19 社會 支持中華民國？呂謦煒：民進黨跟蔡英文別再騙票 13:282019/12/19 政治 蔡韓政見會駁火 幕僚澄清：全靠蔡臨場反應 14:062019/12/19 政治 非典型韓國瑜開始彎道超車 04:092019/12/20 論壇廣場 郝龍斌批民進黨 散播仇中恐中 11:072019/12/20 政治 徐永明痛批民進黨：踐踏小黨 15:262019/12/21 政治 挺韓與罷韓遊行齊登場 蔡壁如：台灣可愛的地方 19:222019/12/21 政治 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 政治熱門新聞 花蓮最新總統民調 蔡英文支持度網嚇了一跳 - 政治 挺韓遊行3分半縮時影片 網友震撼：超乎想像！ - 政治 明年票投蔡英文？馬英九曝超恐怖下場！ - 政治 遊行人數PK 謝龍介曝挺韓、罷韓驚人差距 - 政治 台中市最新民調出爐 國民黨全線告急！？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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