台北市長柯文哲。（本報資料照片）

台北市長柯文哲連日炮轟總統府祕書長陳菊在高雄市長任內欠債3000萬，遭陳菊幕僚反嗆是蹭選舉，只會推妻子和媽媽出來、打女人。柯文哲23日表示，如果陳菊幕僚這麼愛講，應該出來幫忙解釋錢是用到哪裡去。

柯文哲今對於陳菊幕僚嗆聲指出，陳菊的幕僚應該出來幫忙解釋，再講一遍，如果這麼愛講話，應該出來幫忙解釋，錢是用到哪裡去？當年的自償性是怎麼寫的？還債計畫怎麼寫的？還有現在高雄市利息是多少？還有現在這個欠債對高雄市政到底造成什麼樣的影響？如果這個幕僚這麼愛講話，應該幫忙講。

(中時 )