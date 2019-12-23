實驗教育團體今天與三黨總統候選人陣營舉行座談會，國民黨陣營提出學校部分班級就可推動實驗教育；民進黨陣營則主張將實驗教育多元創新的精神融入體制內教育；親民黨陣營認為，年紀愈小的實驗教育，公共化程度要愈高。

台灣另類暨教育實驗學會、台灣實驗教育聯盟及台灣實驗教育家長聯盟等團體研擬「支持並落實實驗／創新教育承諾書」，要三黨總統候選人簽署。在教育領域，實驗教育在三黨總統候選人中得到高度共識，均承諾要加強推動。

台灣實驗教育家長聯盟理事長王俊源說，實驗教育三法2014年通過後，當年僅有4000多個學生，但經過幾年的發展，現在學生數高達1.8萬人。

王俊源表示，因為政府挹注在實驗教育的資源不夠，導致實驗教育變成「貴族教育」，希望政府推動學生教育券，讓學生不管在哪裡就學，都可獲得補助，也可讓實驗教育發展更好。

國民黨韓國瑜陣營由前教育部長吳清基代表出席，他表示，在韓國瑜的教育政見裡，就提到要落實各級實驗教育發展、改善師生權益及提供經費辦理前瞻教育實驗。他認為，國內實驗教育現在主要是以校為單位來辦理，以後可考慮由部分班級來推動，以讓學生適性揚才。

民進黨蔡英文陣營由教育部次長范巽綠代表出席，她說，實驗教育三法在2018年進行修正，讓學校型態實驗教育可以延伸到大專、學校學生總人數從480人提升到600人及各縣市可以讓15％的公立學校辦理實驗教育，這都讓實驗教育有更大發展空間。蔡英文陣營主張，實驗教育多元、創新的精神應該融入體制內教育。

親民黨宋楚瑜陣營則由劉宥彤代表出席，她說，國內少子化問題嚴重，近年來參與實驗教育的學生卻大增，顯示社會對實驗教育的認同。宋楚瑜陣營認為，年紀愈小的實驗教育，公共化程度要愈高，以讓學生及家長有更多選擇權，促使實驗教育更普及。

(中時 )