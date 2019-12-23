民進黨北市第八選區（文山、南中正）立委候選人阮昭雄23日在文山區泛綠的市議員陪同下，於北市議會舉行記者會，痛批對手藍委賴士葆「前手暴力杯葛前瞻計畫，後手想拿預算歡喜收割捷運南環段」，直指賴逢選舉開始作秀、邏輯錯置，到底是贊成前瞻還反對？賴辦僅表示「委員忙著跑行程，尊重，沒有回應。」

阮昭雄指出，南環段1987年進行研究規畫，賴士葆1999年首次當選立委，但卻到2010年才將可行性報告書送交通部審議，國民黨於2008至2016年完全執政，南環段施工核定仍遙遙無期，直到民進黨上任後，行政院長蘇貞昌2019年核定列入前瞻計畫，總經費約1400億元，「等了30年，才終於核定！」

阮昭雄說，包含賴在內的國民黨立院黨團，反對前瞻，但卻在2017年5月，提出希望將南北環段都列入前瞻預算，這不是打臉自己嗎？賴當了20年立委，每逢選舉就說要核定南環段，一貫作秀的手法，才是破壞文山區的殺手。

「做人可以這麼不要臉嗎？」北市議員簡舒培痛批，賴與藍委費鴻泰、曾銘宗19日還敢開記者會嗆前瞻是向未來子孫要錢，卻又想收割南環段，以為文山區是藍營大本營就欺負選民，該換人做立委。

北市議員王閔生表示，前總統馬英九的老家就在文山，但馬執政8年，卻只是將可行性報告書送交通部，還做了什麼？北市議員苗博雅則批，賴執行力差勁、推動能力軟弱無力、不負責任、沒建樹，年紀大但問政幼稚，只想增加選票，死板板又逢改革必反，不該存在於國會。

(中時 )