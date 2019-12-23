陸「呼倫貝爾號」列車上線營運。（照片取自澎湃新聞）

12月22日上午8點45分，隨著一聲鳴笛，中車唐山公司為呼倫貝爾草原森林旅遊線路量身打造的「呼倫貝爾號」旅遊列車，從海拉爾站駛向陳巴爾虎旗完工車站，正式上線運營。

這是大陸首列由25G型鐵路客車升級改造的旅遊專列，在海拉爾-阿爾山延伸至滿洲裡實現全天候全季候開行，填補國內鐵路高端旅遊市場空白。也是中車唐山公司助力呼倫貝爾市踐行「綠水青山就是金山銀山，冰天雪地也是金山銀山」發展理念的又一生動實踐，幫助呼倫貝爾市打造全域、全季候旅遊新格局。

據瞭解，「呼倫貝爾」號旅遊列車是在16輛25G型鐵路客車基礎上進行改造升級，集旅遊觀光、餐飲住宿、休閒娛樂線上線下互動一體的綜合旅遊產品。列車包含高級商務車、高級軟臥車、高級軟座車、兒童主題車、多功能車、普通軟臥車、休閒娛樂車、民族文化餐車和文化沙龍車等10種車型，每次可載客200餘人。

(旺報 )