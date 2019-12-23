你經常有興趣下載全新的通訊工具來體驗嗎？請你特別留意，你很可能不小心就出賣了你的隱私與個資。外媒爆出一款全新的聊天應用程式 ToTok 是一款監控工具，對此蘋果的 App Store、Google 的 Play Store 都緊急將它下架。但或許這都已是亡羊補牢，已將讓不少用戶的隱私因此外洩。

《紐約時報》報導，不願意具名的美國官員向他們透露，聊天應用軟體 ToTok 被認為是阿聯酋(阿拉伯聯合大公國，UAE，又稱阿拉伯聯合酋長國，簡稱阿聯酋)的一個監控工具。情報指出，阿聯酋利用 ToTok 來追蹤用戶的對話、所在地點、社交關係以及所查看的媒體。據了解 ToTok 的數百萬用戶大多居住在阿聯酋，但是近期在其他地區也頗受歡迎，例如美國。

ToTok 乃是由 Breej Holding 所開發，但報導指出很可能這只是一個幌子。實際上 ToTok 是由阿聯酋情報官員、前美國國家安全局和以色列軍事情報人員所經營的 DarkMatter 公司運營。而 DarkMatter 還被發現與數據挖掘公司 Pax AI 有關聯。Pax AI 與阿聯酋信號情報局( Emirates’ signals intelligence agency )位在同一棟大樓中。

針對媒體報導，阿聯酋、美國中情局以及 Breej 方面都拒絕發表回應。美國聯邦調查局(FBI)的發言人則是指出，不針對單一 App 進行評論，但強調使用者應該要瞭解到它們可能帶來的潛在風險跟漏洞。而蘋果的 App Store 以及 Google Play Store 這兩大應用平台都已經將 ToTok 下架，使用者無法再透過這兩個管道下載到 ToTok。針對下架處理，蘋果發言人僅指出他們正在調查該 App，而 Google 則是指出 ToTok 違反了政策(並未指明是那個政策)。

據了解，ToTok 是幾個月前才出現的全新聊天應用程式，下載量達到數百萬，用戶主要分布在中東、歐洲、亞洲以及北美。根據應用程式市場觀察機構 App Annie 統計，在美國地區 ToTok 成為了上週下載量最高的應用程式之一。而在 Google Play Store 當中，ToTok 則是在沙烏地阿拉伯、英國、印度、瑞典以及其他國家，擠入了上週免費下載榜前 50 名的清單中。

而至於為什麼 ToTok 會有生存的空間，或是怎麼會如此受歡迎？這很可能阿聯酋在當地禁止了 WhatsApp、Skype 這一些聊天應用有關，迫使使用者必須要尋找其他替代工具。根據該 App 受歡迎的程度可以了解得到，阿聯酋或許已經成功地吸引(或說迫使)使用者接受了 ToTok，且可能利用了該 App 取得用戶資料，觀察到用戶習性，令人感到十分不安。且將應用程式取名為 ToTok 也不無跟知名社群軟體 TikTok 借鏡的意味，有意圖讓人混淆的可能性。而此事例也能讓我們明瞭到，使用一款支援端對端加密(End-to-end encryption)服務的軟體是何等重要，包含 iOS 設備中的 iMessage、Facebook Messenger、LINE、WhatsApp 等均都支援，代表除了發訊者以收訊者，沒有中間人、第三方能夠讀取加密訊息的內容。

(中時電子報)