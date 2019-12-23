新北市長侯友宜今天參訪宏達電，由董事長王雪紅全程親自接待，侯友宜表示，在地產業是新北市的驕傲，並盛讚宏達電VR擬真程度，讓他一直想跟蒙娜麗莎握手，王雪紅則表示佩服侯友宜對科技的深入了解，並重申將加強投資、實現宏達電的願景。

侯友宜今日參訪宏達電約一小時，除了王雪紅全程陪同外，宏達電董事陳文琦、財務長沈道邦、Vive虛擬實境產品與策略資深副總經理鮑永哲也都全程參與，侯友宜除了參觀宏達電的設施如員工餐廳、籃球場，更參觀了甚少對外開放的設計中心。

宏達電安排侯友宜體驗VR，包括以Vive Pro Eye體驗宏達電轉投資的VR醫療影像軟體Surgical Theater，不開刀不流血的方式近距離觀察人腦內環境，也體驗了宏達電跟羅浮宮，為了達文西500歲冥誕而攜手推出的《蒙娜麗莎：越界視野》。

侯友宜表示，在地產業是新北市的驕傲，他想來參訪宏達電很久了，VR栩栩如生，對藝術、醫學推展都極有幫助，新北市也早已針對消防隊導入VR訓練，連VR消防訓練內容中，水柱的噴水力道都模擬真實水柱力道，他在體驗VR時每一關都過了，只差一關沒有過，就是沒有跟蒙娜麗莎握到手，盛讚VR體驗中蒙娜麗莎的逼真程度，也表示透過這個體驗，他才知道蒙娜麗莎成畫時，雖然芳齡僅24歲卻已經有五個孩子。

王雪紅表示，侯市長對科技並對5G、VR、AR等，都有深入的了解，她非常佩服，第一次體驗VR的人都要教如何使用，侯市長完全不需要教一用就上手。

王雪紅並重申5G的高頻寬與低延遲，對VR與AR產業的發展至關重要，她也表示宏達電將加強投資，實現整合5G、AI、AR、VR、區塊鏈的Vive Reality願景。

(工商 )