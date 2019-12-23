為發揚無私大愛奉獻精神，並提升汐止地區緊急救護品質，當地知名教育事業負責人蔡孟嘉，今天上午捐贈消防局特種搜救大隊秀峰分隊救護車1輛，及消防救災器材一批，提供新北市消防局守護市民。

消防局說，蔡孟嘉先生長期以來除經營教育事業外，同時也是消防同仁強力的後盾。於擔任消防顧問期間，熱愛這塊土地，不吝於回饋鄉里，非常關注地方事務及民眾安全議題，因得知秀峰分隊救護車年限將至，為避免消防同仁於執勤時發生救護處置不便或生命危險，毅然決定捐贈救護車，期能提升分隊救護效能，以救助更多陷於危難之市民，打造安居樂業新北市。

本次捐贈品項包含高頂救護車、AED電擊貼片、防水航拍飛行器、50噸鋁合金單動千斤頂、充電式平面砂輪機、山域搜救用9mm靜力繩、水中推進器、潛水面鏡與呼吸管及蛙鞋。透過提升救護資源的方式，為汐止區居民安全盡一份心力，亦使同仁有更好的車輛及裝備器材執行緊急救護工作。

消防局長黃德清感謝蔡孟嘉為新北市民提供精良的救災救護設備，大幅提升汐止地區居家安全。（讀者提供/吳家詮傳真）

消防局長黃德清說，政府資源有限，但民力無窮，由衷感謝蔡孟嘉先生的無私奉獻，為新北市民提供精良的救災救護設備，大幅提升汐止地區居家安全、災害搶救及到院前緊急救護服務品質，也期望透過蔡孟嘉的慈善義舉，拋磚引玉，引領各界投入更多的公益善行以造福市民。

(中時電子報)