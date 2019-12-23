蔡英文任陸委會主委對兩岸關係談話。（國民黨提供）

民進黨執政期蔡英文擔任陸委會主委時的國防白皮書。（國民黨提供）

陳菊曾還原赴大陸時的說法。（國民黨提供）

民進黨政治人物赴大陸之一。（國民黨提供）

民進黨政治人物赴大陸之二。（國民黨提供）

蘇治芬赴大陸語錄。（國民黨提供）

周錫瑋（右起）、林郁方、李永萍上午連袂開記者會。（黃福其攝）

國民黨上午召開「忘記了？還是害怕想起來？」記者會，由打鬼軍團團長周錫瑋、立委候選人林郁方、李永萍等人回溯蔡英文、賴清德、陳菊、謝長廷及眾多民進黨政治人物會見大陸官員、說過的話，質疑綠營用紅色放大鏡檢視國民黨，批判藍營赴大陸、香港是「賣台」，民進黨難道沒「賣台」？如今又要訂定反滲透法，完全是政治操作，要求蔡賴等人出面交代清楚。

周錫瑋列舉多項民進黨過去赴陸與大陸往來名單、歷史，指出民進黨與中共是好朋友，還要抹紅韓國瑜及國民黨，自己見過的人、說過的話，國民黨卻不能見、不能說。蔡英文擔任陸委會主委期間，陳水扁政府提出國防白皮書內的最終目標，明講「結束兩岸軍事敵對狀態，簽訂兩岸和平協定」，蔡英文甚至說：「未來一中是唯一選擇」，也承認九二共識，今天怎麼就不承認了呢？陳水扁近期更說，蔡英文主張一個中國、蔡英文也知道九二共識不是一國兩制，國民黨也沒接受一國兩制；對此，蔡英文也不敢回答。

周更質疑，2014年6月賴清德到上海見市長楊雄，是否台辦安排？有無私下另會晤上海統戰部長沙海林？1998年蔡英文會見大陸國務院副總理錢其琛；2013年謝長廷與香港特首董建華餐敘，是否為中聯辦安排？餐敘中除了國台辦副主任李亞飛，還有哪些中聯辦的人？為何韓及國民黨到香港不能見中聯辦，民進黨就可以？

周錫瑋拿出多項資料痛批民進黨政治人物赴中國是交流，相反的國民黨赴中則是賣台。（趙雙傑攝）

國民黨舉行「忘記了，還是害怕想起來？」記者會。（趙雙傑攝）

周錫瑋呼籲蔡、賴、謝說清楚，過去民進黨去大陸都是台辦安排，民進黨跟中共本來就走得近，蔡英文明明就承認未來的一個中國、承認九二共識，「民進黨，不要再騙人了！為什麼別人不可以做的事，民進黨都可以？用這種方式攻擊候選人，又要訂定反滲透法，究竟是何居心？」

林郁方說，中共中央對台灣的重大政策，因政治意義重大且涉及不同單位接待，一定要由中共中央對台工作領導小組批准；台灣重要政治人物若要到大陸訪問，一定要由擔任小組長的中共國家主席、中共總書記批准。過去民進黨縣、市長赴陸訪問都由小組拍板定案，包括 2008 年9月陳明文赴陸、2008年7月與2012年10月蘇治芬赴陸、2009 年5月與2013年8月陳菊赴陸、2012年10月謝長廷拜會大陸軍方智庫北京中華文化發展促進會，尤其軍方智庫，要由擔任軍委會主席的習近平批准；2014年賴清德甚至到復旦大學演講，更表示中國大陸對賴有非常大的期待與放心。

林郁方說，中共特別批准綠營政治人物赴陸訪問，私下難道不會交流嗎？談了什麼？他相信私下會晤的應是高層人物。民進黨用最嚴謹標準檢驗國民黨政治人物，卻用最寬容態度看待自己到大陸來往的關係。林郁方更呼籲新潮流，不要讓他一一點名。他認為，選舉應回歸正常的政績取向，抹黑別人不會讓自己變白；如今綠營用全部力量抹紅吳斯懷，若吳3年多前到大陸有犯法違法，為可3年多來連移送、調查、判刑都沒有？完全就是政治操作。

李永萍表示，民進黨政治人物赴大陸會見敏感人士之餘，重點是這些人當前也擔任非常敏感角色，其中總統府秘書長的陳菊每天在中華民國元首旁處理最敏感的國安問題，要不要清楚交代兩次赴陸，與大陸高層人士的來往情況？她強調，若什麼事情都要用紅色眼鏡、放大鏡來檢查對手政黨，進行政治鬥爭操作，同樣的紅色放大鏡是否也要檢查民進黨高層的國安風險？

李永萍質疑，很多民進黨縣市首長曾去中國大陸推銷農產品，時任民進黨主席的蘇貞昌說「這是兩岸之間城市交流很正常，可以促進交流都是值得鼓勵」，但國民黨進行城市交流卻說是賣台，根本莫名其妙！台灣民主不斷進步，民進黨為什麼迄今仍走回頭路？如今民進黨有意強行通過反滲透法，她呼籲民進黨仔細思考一下，一定要懸崖勒馬。

周錫瑋最後請教蔡英文、賴清德、謝長廷，是否昨是今非、兩種標準、就是要徹底抹紅國民黨？對於陳水扁曾指蔡英文當陸委會主委時認同「九二共識不是一國兩制」以及主張「兩岸要簽和平協議」，請蔡英文回答。同時要請教賴清德赴陸所有行程是否國台辦安排？有無見統戰部？他強調，民進黨以抹紅方式影響國家選舉，難道兩岸不能維持和平關係？請民進黨對國人誠實說明。

(中時 )