◎罷韓大遊行變霸凌大遊行 韓陣營：人數灌水灌好灌滿

國民黨提名總統候選人韓國瑜競選總部發言人王淺秋、鄭照新今日於國民黨中央黨部召開記者會表示，上周六綠營主導的罷韓大遊行，將韓國瑜的人偶割舌、韓國瑜的人形立牌放在地上踐踏，王淺秋痛批，罷韓大遊行已墮落為霸凌大遊行。

◎郭柯王結盟生變？柯文哲：私人情誼幫忙很正常

台北市長柯文哲過去與前立法院長王金平、前鴻海創辦人郭台銘結盟合作，不過，近來王歸隊挺韓，郭似乎也只跟親民黨合體，引發外界好奇柯與王、郭關係是否生變。柯文哲23日表示，基於私人情誼幫忙很正常，他跟郭講話很平順，沒有什麼問題。

◎親自開回星宇二號機 張國煒：好累哦！

星宇航空明年年初開航機票秒殺，編號B58202的第二架A321neo飛機在23日上午由董事長張國煒親自飛回桃園機場，他在下機後受訪時表示，目前交機都依照既定行程，還有一架新機會在明年初交機，未來只要有時間，都會自己親自把飛機開回來。

◎蔡政府強推反滲透法 陸台商斥回到戒嚴時代

蔡英文總統下達動員令，要求民進黨黨籍立委在年底時，《反滲透法》務必在立法院闖關通過。許多台商對此憂心忡忡，擔心蔡政府企圖藉由此法，讓台灣的言論自由倒退回戒嚴時代。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)