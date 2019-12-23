前立法院長王金平喊出「幫忙輔選立委就是在幫韓國瑜」，外界認為歸隊藍軍態勢明顯。曾與國民黨組「國親聯盟」的親民黨總統候選人宋楚瑜今天說，自已曾有跟王金平同樣的心情，所以很能體諒王，因為國民黨內部的事情，比王想像的更複雜。

宋楚瑜上午接受媒體聯訪時，被問到王金平歸隊藍營問題，他說，他很能體諒王金平的心情，坦白講，2010年以前他跟王的心情一樣，但他曉得很多事情 不是像他當年所想的一樣 國民黨內部的事情比王想像的更複雜。

而對於國民黨總統候選人韓國瑜打算當選後恢復特偵組，宋則回應，司法的公正性才是最應該好好關心的事情，至於要怎麼樣來做，可讓這件事有圓滿作法，顯然過去這麼多年以來大家對司法的公正性產生很大的懷疑，六七成以上民眾不相信司法公正這是非常重要警訊，如果他當選後會好好處理，包括司法機構的淘汰退場，以及政治力不可介入司法調查，這些顯然過去的國、民兩黨都沒讓民眾滿意。

(中時 )