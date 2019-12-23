還在煩惱午餐吃什麼嗎？弱勢兒少可能沒有其他選擇。家扶基金會今天公布「2019弱勢兒少飲營養調查」發現，弱勢兒少每餐平均費用僅有32元，逾三分之一弱勢兒少只盼「有得吃就好，吃什麼都可以」，而有逾7成的弱勢兒少曾經餓過肚子。

家扶統計指出，雖然有75.2％的弱勢兒少每天都有吃三餐、但有近7成未每天吃蔬菜或水果，而弱勢家庭每月餐食平均花費為1萬2522元、以調查中家庭總人數平均值的4.33人計算，平均每人每天餐費僅有96元、每餐僅有32元；該統計發現，弱勢兒少的飲食態度主要為「有得吃就好，吃什麼都可以」；逾7成的弱勢兒少曾經餓肚子。

如今年就讀國中一年級的小芸，生活在十口之家，家中最小的小朋友只有3歲，但僅靠著父親每天在外面擔任臨時工的工作維生，每個月最多只有2萬多元，但光房租一個月就要1萬元，每天父母都十分擔心下一餐在哪裡，家中有時候甚至連罐頭都沒有。

懂事的小芸則會打包剩下的營養午餐回去分家人吃，但有時候同學吃比較多、營養午餐可能會所剩無幾，有時候媽媽要被迫跟鄰居借錢買菜給他們吃，所幸家扶3年前開始協助後，每個月提供扶助金，有時候還有米、麵、二手衣物等物資，雖然穿著寬鬆、不合身的衣物，但小芸依舊十分珍惜現在的生活。

家扶基金會執行長何素秋說，小芸是家扶扶助的弱勢家庭縮影，家扶基金會重視兒少營養問題，在生活扶助的基礎上推展營養改善的各種方案，呼籲社會大眾支持「無窮世代計畫」，讓更多弱勢兒少得以溫飽。

捐款專線：04-22061234。

(中時 )