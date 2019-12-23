每年耶誕節都有創意耶誕樹出現，台南市長榮女中美容科今年用練習美髮的廢棄假人頭堆成耶誕樹，推廣環保，妝點校園耶誕氣氛，成為吸睛裝置藝術，被稱為驚悚耶誕樹。
長女校長蔡玉敏表示，台灣資源回收率成果傲人，但再利用率有待加強，學校環保教育除落實垃圾分類及資源回收，也推廣垃圾減量，將回收再利用觀念融入教學裏。
校方日前才在縫紉課上，以日本鯉魚旗概念，教導學生用廢布製作「虱目魚旗」；最近趁聖誕節，舉辦環保聖誕樹創作比賽。
每班學生可以利用的素材，就是校方發給的近期各類回收物品，乍看下跟一般家用垃圾沒兩樣，但經過設計布置後，每包垃圾，都變成一棵棵亮麗聖誕樹。
時尚科系學生將各種鋁箔包飲料當耶誕樹素材。餐飲科、觀光科的學生利用大空瓶當樹幹，透明塑膠杯做成樹身。
最吸睛的是美容科學生，他們將50顆練習多次的廢棄假人頭堆疊成聖誕樹，看上去有點嚇人，對學生來說卻別具意義。
(中時 )
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