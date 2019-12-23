2020年電影獎季開跑，凱擘大寬頻及台灣大哥大旗下台灣大寬頻，將在myVideo上架金球獎最新入圍強片，12月31日前進入機上盒myVideo觀賞任一部影片，就有機會獲得momo紅利金最高1萬元，還能再加碼抽飛利浦50吋4K大電視。

第77屆金球獎入圍名單本月正式揭曉，凱擘大寬頻及台灣大寬頻機上盒myVideo特別推出「金球獎」特映專區，首推獲得最佳音樂及喜劇類電影、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角及最佳劇本五大獎項提名的《從前，有個好萊塢》，由三大超強卡司布萊德彼特、李奧納多狄卡皮歐、小丑女瑪格羅比首度合作，敘述好萊塢的黃金60年代，一名將過氣的電視演員和多年合作的替身好友，陰錯陽差因為某天的見聞與決定，阻止了半年後的一場悲劇。

其他推薦強片還包含入圍最佳音樂及喜劇類電影、最佳男主角及最佳原創歌曲三項大獎的傳記電影《火箭人》，描述英國國寶級歌手「強叔」艾爾頓強爵士的傳奇人生，透過充滿人性的敘述方式，演繹出音樂天才內心的魔障與對夢想的渴望。

另外，入圍最佳動畫長片的《玩具總動員4》、《大冒險家》、《馴龍高手3》及《獅子王》，以及入圍最佳音樂及喜劇類女主角的《深夜秀》，獲得最佳音樂及喜劇類女配角提名的《舞孃騙很大》將於聖誕節當天熱情上架。

迎接聖誕節、新年到來，凱擘大寬頻及台灣大寬頻熱門推薦新上架、深受小朋友喜愛的朵拉真人版電影《朵拉與失落的黃金城》、首部票房超過10億美元的動畫電影《冰雪奇緣》、最瘋狂冒險的續集片《野蠻遊戲：瘋狂叢林》、顛覆聖誕老人形象的《聖誕快遞》及另類聖誕狂歡喜劇片《今夜玩到趴》。其他精采片單則有機上盒myVideo獨家熱播法劇《巴黎情報局第三季》、《黑魔女》系列、《愛的聖誕夜》、《愛情不用翻譯》、《米老鼠溫馨聖誕》等。

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