證交所發行的加權指數，為期交所掛牌的台指期交易標的，是期貨市場最具代表性的旗艦商品，去年一般交易時段日均量達15萬口，若以當日結算價換算為契約價值，日均契約價值逾3,000億元。台灣指數公司表示，如此熱門的期貨商品，需要有能比照股價指數這樣的指標，讓市場參與者很簡單地觀察台指期價格的變化，因此開發設計台股期貨指數。

台指公司模擬指數編製方法，分析運用2010年1月至2019年10月歷史資料所回溯編製的指數，台股期貨指數的年化報酬約8.84％，年化波動度為15.48％，相較加權指數之下，超額年化報酬達5.48％，年化波動度高不到1％，整體夏普比率則優於大盤逾30％。

分析台股期貨指數正超額報酬，原因之一可歸納為近月台指期到期前與加權指數的價差收斂；觀察台指期每月進行建倉時，有八成以上皆與加權指數處於逆價差，但當該台指期契約屆臨到期時，台指期、加權指數的價差趨於收斂，近月台指期相較於加權指數大多會創造正的超額報酬。

此外，近月台指期主要反映市場對於近一個月內加權股價指數走勢的預期，同時也將除息可能造成加權股價指數點數減少的預估值反映在內，然研究分析歷史資料發現，市場對於除息造成點數減少的預估值經常較實際點數來得大，因而推升台股期貨指數的相對績效，是另一正超額績效的原因。

台指公司表示，台指期交易標的為加權指數，平日近月期契約的成交量、未平倉口數占總數超過九成，近月期契約一般都是將屆到期前一週，次近月契約數量才明顯增加，顯示部分交易人開始進行契約轉倉，而轉倉時近月、次近月契約間的價差，亦可能是操作績效的來源。

台股期貨指數編製方法可參照股市採用發行股數作為加權依據，所以平日可以全數以近月台指期作為指數代表成分計算指數，台指公司分析，台指期到期前之近月與次近月契約歷史未沖銷部位消長，在近月契約最後交易日前5天指數代表成分再加入次近月契約，並分5日依等比例將近月台指期轉為次近月台指期契約，表彰台指期所有期別契約未平倉部位結構，計算指數評量台指期之行情走勢。

透過台指期契約到期轉倉的長期持續多方操作，台股期貨指數提供一種無需進行股票投資，而簡易複製發行量加權報酬指數績效（即加權指數及現金股息再投資的整體績效）的方式，未來可作為ETF、ETN或權證等金融商品追蹤之標的指數。

這些商品適合對市場走勢有樂觀預期的投資人應用，但需留意，未來臺指期與加權指數的正、逆價差，或者近月與次近月契約轉倉產生的正、逆價差均會對指數產生負向或正向的報酬影響。

(工商 )