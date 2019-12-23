國民黨提名總統候選人韓國瑜競選總部發言人王淺秋、鄭照新今日於國民黨中央黨部召開記者會，並回應媒體提問。王淺秋、鄭照新表示，前立法院長王金平願意輔選立委，當然會對韓國瑜的總統選情如虎添翼，也代表藍軍團結。

王淺秋表示，關於檢調調查南投500元走路工的事情，據了解，是一群韓國瑜支持者集結，共同出資包車去高雄挺韓大遊行。若有人說是走路工，那都是抹黑和不實的指控。如有任何不法，歡迎檢調調查。

王淺秋也針對媒體提問指出，不論是長照、前瞻計畫、開工剪綵，民進黨都搶著當政績。這代表民進黨在選前搶著操作、撒幣。該通車就要通車，若趕著在選前通車，那都是政治操作。

王淺秋回應，有關韓國瑜抱著寶寶，引起父母不滿的事情，當時應該是工作人員在抱小孩的時候，沒有和家長溝通好，這件事內部流程應該要做檢討。

王淺秋說，本周的政見發表會，韓國瑜將會繼司法改革和經濟政策，提出更好的策略。

據傳桃園的地下賭盤開出輸贏30-50萬的差距，王淺秋指出，由於民調已經蓋牌，所以韓陣營的推估都是用基層的真實感受，並認為差距非常接近。若蔡陣營覺得民調遙遙領先，那就請放心等吧，韓陣營會繼續往勝選方向努力。

(中時 )