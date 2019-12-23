國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫23日南下屏東第二選區幫同黨立委候選人周佳琪站台，會中他呼籲選民要唯一支持由民主制度提名的人，強調「國民黨不可能由個人來操作、控制、影響甚至改變民主制度」，而對於記者詢問韓國瑜的民主遮羞布說，他稱「有到場的人都很清楚」，此外還霸氣回嗆是民進黨在掏空中華民國。

朱立倫針對記者提問，關於韓國瑜說那天罷韓只有2萬人遊行，其他48萬人都在布條下的看法，朱說，其實那天只要有到高雄的人都很清楚，整個正面力量、挺韓力量是遠遠大過罷韓的人數，不過反正人數大家喊，他（對方）喊得高興就好，最重要是1月11日要出來投票。

接著，記者又問王金平說支持立委就是支持韓國瑜，朱立倫對此有何見解，朱稱，他一直認為王院長是國民黨大家庭的一份子，也是重要前輩，他在各地為立委輔選就是支持國民黨的候選人，很謝謝他這麼辛苦，所以大家一定要繼續團結爭取2020勝選。

最後，記者提到蔡英文說九二共識是在掏空中華民國，對此，朱立倫霸氣地嗆「今天真正傷害中華民國的是民進黨」。他說，民進黨不僅用實質的台獨傷害中華民國，另一方面，他們過去4年執政不能夠讓中華民國在世界的地位提升，也不能讓經濟更好、人民生活更好，這才是真正地掏空中華民國。

(中時 )