林子墨原本五指都合併在一起。鄭郁蓁／攝影

「從來不曾想像有這麼一天我可以自由的吃飯」，今年15歲的緬甸男孩張子墨，出生在戰爭動亂頻仍的緬甸果敢地區，一出生即罹患「先天性手掌五指骨併連疾病」，2隻手掌就像「鴨掌」般5根手指都交錯生長在一起，在當地沒有任何診所，雙親也沒有能力醫治他，無論寫字、生活起居都只能用兩掌指尖合併「夾」起物品，所幸新光醫院國際醫療團隊今年訪緬甸時發現了他，並帶他來台歷經2次分離手術，如今已經能單手拿起湯匙吃飯，終於露出了笑容。

新光醫院自2015年於緬甸設立代表處，與當地家醫科合作，訓練當地的種子教師和醫師，2019年4月，新光醫院的緬甸醫療團遇到了「鴨掌手」男孩子墨。2016緬北發生戰爭，子墨家裡變成難民根本無力撫養，被送到仰光的尼姑庵收養，之後由緬甸腊戌國文中學，資助他學習。

今年4月率領新光醫院醫療團到仰光義診的新光醫院院長侯勝茂表示，當時看到先天鴨掌手的子墨，即使只能用手掌夾著，仍堅持把每個字寫好，當下便發願一定要把這個小朋友醫好，便透過新光醫院國際醫療服務中心安排，於今年6月安排來台到新光醫院接受檢查和擬定治療計畫。

新光醫院主治整形外科主任醫師林育賢表示，先天性併指症候群發生率約2千～3千分之1，台灣並不常見是因為產檢健全，孕婦在孕期第6周就能看見胎兒手、腳掌分離狀態，可在24周前選擇人工引流。因此在國內頂多2指併連，且不致影響骨頭發展。

但子墨不僅5指連在一起，手掌完全沒有邊界，透過Ｘ光發現，骨頭更是交錯生長，導致無論做什麼事情都只能用兩手夾起，愛畫畫的子默最大心願就是有一天能「單手」寫字和畫畫。

林育賢表示，今年六月來台後共接受兩次手術，第一次先接受大拇指分離手術，並以局部皮瓣和全層皮膚移植分離大拇指和手掌，七月返回緬甸已經可以單手寫下自己的名字。這次12月再來切開中指和無名指，讓他恢復抓和握的功能。如今雖只有「3指」，但子墨能做的事情更多了。

手術成功後，第一件事情，子墨是先到醫院旁的兒童樂園大玩特玩，最喜歡吃的是夜市的炸雞排。對於終於能用單手吃飯，子墨來台終於露出開心的笑容。更寫下一段話：「從來不曾想像有這麼一天，我可以自由的吃飯。從來不敢奢望有這一天，我可以自由捏著筆桿，從來沒有奢望可以奔馳在操場，但這些都是真實的，這一切來的太突然」。十分感謝醫療團隊的幫忙。

緬甸計畫主持人洪子仁表示，近兩年緬甸與台灣關係更進一步，緬甸可以和台灣直飛，台灣在緬甸也設有代表處，當地就可以發醫療簽證。當地有將近12萬緬甸居民有醫療需求，過去大部分到泰國和新加坡，透過新光醫院的耕耘，協助訓練當地醫療人員，幫助貧、難重症患者來台就醫，希望台灣也能成為當地國際醫療的選擇。

新光醫院表示，子墨的治療都由新光醫院與人壽吸收，治療費近百萬；這次也吸引到緬甸的媒體「7DAY DIGITAL」來台採訪，增加台灣醫療更多能見度。

(中時 )