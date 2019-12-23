王姓男子因板機指問題，去年到北市某家骨科診所就診，由石姓醫師進行微創手術鬆解沾黏的肌腱，但王男幾天後因手指腫脹，再向診所求診，石姓醫師診斷認為只是發炎，王男因痛到受不了，轉到北醫才發現，肌腱斷了2.2公分，憤而提告。台北地檢署認為石姓醫師涉有醫療疏失，23日依業務過失傷害罪嫌起訴石姓醫師。

王男控稱，他左手拇指因出現手指屈肌腱狹窄性肌腱鞘炎(俗稱板機指)，石姓醫師拿特殊針具插入他拇指搖晃後，表示鬆開沾黏的肌腱，不久就能活動，但幾天後他拇指就腫脹，回診石姓醫師只拿消炎藥給他，他因痛到受不了，再赴台北醫學大學附設醫院求診，結果醫院以核磁共振檢查，發現他肌腱已經斷了。

檢方調查，石姓醫師否認醫療疏失，辯稱若手術時弄斷肌腱，王男應非常疼痛，當場應該會 說出來。

但檢方認為，石在術後告知王男可自由活動，也沒有約定回診觀察，是王自己回診，石又沒未進一步安排轉診或相關醫療處置，而北醫診斷王男拇指肌腱並非瞬間斷裂，可能與王在不知情狀況下自由活動指頭有關，認定石涉有醫療過失，依法起訴。

(中時 )