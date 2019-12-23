小小的便祕搞到要開刀！日前一名28歲男子因為便秘太痛苦，一急之下拿馬桶旁的那根馬桶刷就往肛門裡捅，結果大便沒出來，還把刷子整根捅進肛門裡，連急診室裡的醫生看了X光都傻眼，大驚「趕快給他抽血、上點滴、準備送開刀房！」

收治病例的急診科醫師田知學在《醫師好辣》節目說道，這名男子到急診室時說自己有便秘，每3到5天才會大一次，「雖然是符合便祕標準，但因為這樣就掛急診實在有點無聊」，這時男子才坦言，「可是我剛剛沒有講，其實我有試著弄出來，但弄不出來。」、「哦，那是用慣灌腸還是喝瀉藥？」男子說「我找不到東西能挖，所以就用馬桶刷，可是挖一挖頭就在裡面了，弄不出來」。

田知學想說好吧，那就照個X光確認位子，結果一看馬上大喊護理師，「趕快給他抽血、上點滴、準備送開刀房！」因為男子不是用馬桶刷的頭挖屎，而是馬桶刷的刷，還整隻在裡面，最後只能趕快手術拿出來。

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(中時電子報)