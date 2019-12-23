遠航自13日停飛至今已邁入第10天，民航局截至昨日為止，受理退票共6萬5014筆，初步統計，退票張數約16萬9千張。旅客關心是否能拿回機票錢？民航局表示，上周已發文遠航，要求確實負起保護消費者權益的責任，並請律師聲請本票裁定。

除了宣布停飛當天，旅客趕到在機場櫃檯辦理退票者有拿到現金，其餘旅客僅能登記退費，尚未拿到退款。

針對遠航此次有大量旅客退票的情況，民航局表示，上週已發文遠航，要求確實負起保護消費者權益的責任，儘速妥善處理退票事宜。有關信託專戶，民航局已請律師聲請本票裁定，並研擬分配原則，但現在還不是動用時機。

遠航副總盧紀融表示，目前登記退票管道包含填寫Google表單、遠航機場櫃台及客服中心，由於登記資料有重複，初步估計約有1.8億元；信託專戶基金不是遠航說要動就動的，因為專戶是要等業者歇業後才能啟用，現在遠航也在等民航局回覆。

遠航董事長張綱維因12日神隱，遠航立即發布13日將暫時停止營運，張綱維則在13日出面開記者會，聲稱沒有要停飛，並將陳述意見送至民航局，解釋遠航並未違反民航法規定，申請停飛或結束營業應於60日前提出。目前民航局、交通部仍在審酌是否廢照遠航。

(中時 )