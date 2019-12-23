晟德（4123）集團今（23)日公告，以每股9元港幣轉讓1.55%股權計2,500萬股予致美集團，交易金額為港幣2.25億元（約新台幣8.5億元），處分利益約新台幣3.51億元，以股本41億元計算，對合併財報的每股貢獻度約0.8元。

致美集團為澳優乳業主席顏衛彬所擁有，經此交易後，晟德對澳優乳業持股為21.77%，仍為主要股東。

晟德此次是由母公司及子公司玉晟生技，合計轉讓澳優1.55%股權予致美；另外，一位股東也出售1,000萬股股份，因此，致美集團在交易完成後對澳優乳業之持股將為2.2%。

致美集團為一家於英屬維京群島新註冊成立之公司，並由中國長沙市及長沙市望城區多個投資平台及澳優乳業董事會主席顏衛彬先生擁有。

晟德表示，釋股澳優是考量此交易將有益於澳優集團長遠的戰略佈局，同時也表達對顏衛彬做為澳優乳業核心管理人員的全力支持並相信在其領導下澳優乳業將持續再創巔峰，故出售讓與致其增加持股。此外，致美集團的加入，表達其對澳優集團發展的肯定及對食品營養產業持續健康增長的信心。

(工商 )