發生在今年8月的彰化市六信總社搶劫案，47歲陳嫌持槍進入六信大喊搶劫，並示意櫃員將櫃臺現金入袋，機警的櫃員趁陳嫌不注意時偷偷按下警報鈴，沒想到陳嫌聽聞拔腿就跑，但不到十分鐘就在附近巷弄遭警方圍捕制伏，彰化地檢署今日依違反槍砲彈藥刀械管制條例及加重強盜未遂等罪嫌，將陳嫌起訴。

今年8月26日中午，陳嫌頭戴鴨舌帽及口罩，故作鎮定走進彰化市彰美路第六信用合作社，並走向櫃檯，隨後從揹在身上的斜肩包，拿出預藏的改造手槍，對曾姓櫃員喊搶劫，然後將準備的黑色包包丟入櫃臺內，示意曾姓櫃員將現金入袋。

而機警的曾姓櫃員趁陳嫌不注意，偷偷按下警報器，陳嫌聽聞後拔腿就跑，並沿途將作案時的帽子、袖套等衣物丟棄至路旁水溝，包包則扔進民宅圍牆內，附近警網接獲通報後，不到10分鐘就將陳嫌逮捕。

警方在陳男沿途逃逸路線，共找到7顆子彈及一枚彈殼，還有黑色包包等證物；起訴書指出，陳嫌曾在2017年因公共危險罪判有期徒刑確定執行完畢，不到5年又犯下有期徒刑以上之罪，所犯兩罪均為累犯，依法建請法院審酌加重其刑。

(中時 )