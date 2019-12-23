民進黨主席卓榮泰（左三）對這2個選區都很有信心，希望大家在守法、和平、公平的競選中，都能夠締造好的成績。（張毓翎攝）

民進黨主席卓榮泰23日上午到嘉義縣東石鄉，陪同立委候選人蔡易餘掃街拜票，被問到綠營喊出總統候選人蔡英文在嘉義縣得票率能超過7成，卓榮泰說，嘉義縣、台南市過去一直在競爭得票率，他們對這2個選區都很有信心，希望大家在守法、和平、公平的競選中，都能夠締造好的成績。

對於身為黨主席對嘉義選情是否有信心，卓榮泰表示，希望所有選將都為選戰努力，締造好的成績，更重要的是，他要求競選過程中一定要正正當當、守法地進行，嘉義縣市3個區域立委席次，一定要極力維護。

卓榮泰稱讚蔡易餘是「最有份量」的為民者，蔡如果順利當選，山區立委候選人陳明文也能繼續連任，嘉義市立委候選人王美惠也一定能取得勝利，這次來到嘉義縣，要向鄉親懇求支持蔡總統、蔡易餘、陳明文及民進黨，他無法預測最後結果，只會打拚到最後一刻。

蔡易餘強調，對於他的選情，目前抱持樂觀，但仍要非常謹慎，尤其對手現在不斷打負面、抹黑的攻擊，他仍堅持他的看法，就像卓主席所呼籲的，選舉要正面、公正，將訴求宣傳給選民知道，他堅持打一場「正面」的選戰，期待一定能得到選民最好的回報。

卓榮泰受訪完隨即站上戰車陪同蔡易餘在東石鄉、布袋鎮掃街拜票約2個小時，最後一站停留在新塭嘉應廟，沿途受到鄉親熱情歡迎，不少人也揮手高喊「蔡易餘，凍蒜」，展現高人氣。

(中時 )