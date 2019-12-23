蔡政府執政，台灣良田被拿來種電，國民黨不分區立委候選人陳以信表示，4年前他就曾疑民進黨再生能源政策不切實際，如今印證蔡總統的量食自給率40％根本做不到，蔡應該道歉而農委會主委陳吉仲應該下台。

陳以信說，4年前他在當總統府發言人時，就曾質疑民進黨所提再生能源政策是不可能的任務。當時民進黨副總統候選人陳建仁說要「用廢耕用地發展綠能光電」，不過根據詳細計算，設置太陽光電須面臨廣大土地取得及饋線容量等問題，增加一百億度發電需面積約120平方公里，大約是台北市面積的45％。民進黨要如何把地生出來？何況還會產生排擠優良農地嚴重後果，這些民進黨考慮過了嗎？

陳以信表示，農地流失是國安問題，現在農地大量種電嚴重排擠優良農地，養水種電消滅優良魚塭、埤塘，台灣各地環境生態遭到嚴重破壞！都是蔡政府錯誤的再生能源政策，連帶造成台灣農業與環境遭殃。

他不滿的說，蔡總統選前宣示糧食安全，選後卻消滅優良農地，「說一套、做一套」。蔡總統曾說要讓台灣的糧食自給率達到40％，現在根本做不到！請蔡英文總統為食言而肥出面道歉！請農委會陳吉仲主委為保護優良農地不力下台負責！

(中時 )