新北市長侯友宜今造訪總部位於新店的宏達電(2498)總部，董事長王雪紅、其夫婿陳文琦親自接待，侯友宜今也親身體驗醫療、以及先前和法國羅浮宮共同合作的虛擬實境《蒙娜麗莎：越界視野》，侯友宜在體驗完後也很開心，相當肯定VR的虛擬沉浸式體驗，「只差沒有和蒙娜麗莎握到手」，另外，他也表示，未來在藝術、警消等領域都可以和宏達電先進的VR技術合作，他直呼「新北有HTC真好」!

侯友宜表示，新北市未來積極朝向智慧城市發展，也會導入5G、AI等，VR很適合用在藝術、教育以及警消防災等演練，其實自己早就想要來HTC參觀，想要了解產業的進展和未來資訊的趨勢，可以用在新北市未來的城市發展上。

董事長王雪紅親自陪同侯友宜進行VR體驗，她表示，非常驚訝侯市長對VR/AR的上手程度，相信侯市長一定不是第一次接觸該領域，非常佩服侯市長的執行力以及在高科技的深入了解，也相信未來在5G上路後，在其高速傳輸以及低延遲的優勢下，對於VR/AR的發展將會有正面加分。

(時報資訊)