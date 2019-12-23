《國際產業》泰銖漲過頭，傳馬自達部分產線將搬回日本 12:332019/12/23 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日媒報導，因泰銖漲過頭對營運造成衝擊，馬自達部分針對澳洲市場的汽車生產線將由泰國遷移至日本。 這個未提及消息來源的報導指出，CX-3休旅車的組裝生產線今年將遷移至日本西南方的山口縣工廠。馬自達的泰國廠年產量約為13萬5,000輛。 過去一年來，泰銖兌美元匯率已經升值逾8%，對泰國出口導向型的經濟帶來打擊。因面臨美中貿易戰和政治動盪等阻力，泰國今年的經濟成長率恐將創下2014年來新低。 (時報資訊) #經濟 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球經濟依然乏力 中經院估台2020年經濟成長2.44％ 10:092019/12/19 財經 韓國調降明年經濟成長預估 13:452019/12/19 財經 經濟好於預期 央行上調今年經濟成長率預估至2.6％ 17:102019/12/19 財經 別高興太早 04:092019/12/20 論壇廣場 中經院上調今明年GDP成長率 04:092019/12/20 財經要聞 《經濟》美中貿易談判詭譎，經濟與股市樂觀情緒小降 10:002019/12/20 財經 氣候議題正夯 安永：提早因應循環經濟 11:512019/12/20 財經 《國際經濟》看衰製造業產出，日本政府連4度調降經濟評估 16:312019/12/20 財經 投資人要注意！央行總裁不再是經濟學家 19:262019/12/21 財經 綠營也曾說「政治歸政治經濟歸經濟」 網友笑：顏色對了 22:532019/12/21 政治 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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