日媒報導，因泰銖漲過頭對營運造成衝擊，馬自達部分針對澳洲市場的汽車生產線將由泰國遷移至日本。

這個未提及消息來源的報導指出，CX-3休旅車的組裝生產線今年將遷移至日本西南方的山口縣工廠。馬自達的泰國廠年產量約為13萬5,000輛。

過去一年來，泰銖兌美元匯率已經升值逾8%，對泰國出口導向型的經濟帶來打擊。因面臨美中貿易戰和政治動盪等阻力，泰國今年的經濟成長率恐將創下2014年來新低。

(時報資訊)