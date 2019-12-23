英特爾14奈米CPU缺貨再度衝擊全球PC出貨，外資法人對於2020年，全球PC出貨量增長預測從-1.0％下調至-1.3％。英特爾代號為「Whiskey」14奈米工藝新型主流CPU的生產進展緩慢。這導致今年Q4中的CPU供應緊張，而這可能會進一步持續到2020年的第一季。

Intel並沒有說明缺貨原因，PC/NB品牌廠和OEM廠也不清楚真正的缺貨原因。

Intel CPU發生缺貨，已經不是第一次，下游業者有苦難言。目前英特爾在台員工近一千人，有近9成是工程師背景，服務在台的客戶。對於CPU持續缺貨，市場認為對手AMD可望受惠。今年美股多頭，但英特爾股價一年來僅上漲31%，反觀AMD一年來則是大漲了160%。Whiskey的14奈米工藝新型主流CPU生產進展緩慢，成為下游台廠的4Q的營業痛點。

在英特爾CPU缺貨的影響下，外資下修明年全球PC出貨成長，由先前的衰退1%，下修至衰退1.3%；至於今年的PC出貨則是受到 Windows 10換機潮的結構性因素，年衰退由先前估1.5%，縮減至0.5%。

英特爾14奈米CPU缺貨，恐對廣達(2382)、仁寶(2324)、緯創(3231)、和碩(4938)和宏碁(2353)及華碩(2357)這2季的NB/PC出貨都將籠罩陰影。

(時報資訊)