別那麼愛搗蛋！住在北市市立動物園熱帶雨林區惡名昭彰的「屁孩集團」--4隻年輕公棕蜘蛛猴—繼騷擾過大食蟻獸姐姐「口袋莎」、挑釁了鄰居黑蜘蛛猴與黑掌蜘蛛猴之後，現在還持續累積調皮搗蛋新紀錄。「屁孩集團」成員之間的關係說來微妙，最弱勢的「Manni」偶爾會被其他3隻個體聯合排擠，最慘的情況甚至還打架輸到掛彩，但只要把牠們稍微隔開，又容易嚇到各自「挫屎」。

棕蜘蛛猴「屁孩集團」成員之間的關係說來微妙。（台北市立動物園提供）

熱帶雨林區的4隻棕蜘蛛猴正值青少年，每天變著法子調皮搗蛋，各種屁孩行為層出不窮，在傍晚回家時間，隔壁島的黑蜘蛛猴與黑掌蜘蛛猴女孩們要從通道回到室內休息時，屁孩們總會故意大聲叫囂、想驚嚇對方，保育員只好從隔天開始改變牠們的回家順序，讓「屁孩集團」最先進到室內，再輪到女孩們安心回家。

「Manni」頭上白斑三角形明顯但寬，嘴角會往下彎，地位最低，常常單獨一隻。（台北市立動物園提供）

同住一座島的大食蟻獸姐姐「口袋莎」就比較衰一點了，一直以來「口袋莎」都習慣在門邊的位置休息，沒想到現在屁孩們居然想鳩佔鵲巢把「口袋莎」趕走，霸占了門邊的好位置，保育員見到這個情況只好開門讓「口袋莎」可以選擇到另一邊不受干擾的地方休息。

除了很愛騷擾鄰居們，「屁孩集團」內部也頗愛拉幫結盟，「Paco」、「Pedro」與「Louis」組成一夥欺負「Manni」。一直以來最強勢的是「Paco」，而「Louis」就是團體中標準的廖北仔，有時只要「Louis」看到「Manni」手上抓了食物就會大聲該該叫，引來「Paco」追打「Manni」，「Manni」只好拋棄手上的食物才能避免一頓歐打。

「Paco」頭上白斑三角形集中（正三角），眼下臥蠶明顯，嘴巴前凸，原本是老二（右）、「Louis」頭上白斑最不明顯，眼睛無神（特徵），Pedro的跟班（左）。（台北市立動物園提供）

可憐的「Manni」在全力逃跑時，島上的植栽也躲不過被粗魯折斷的命運，就連跟人一樣長的樹枝，都可能在屁孩們打鬧的過程中被折斷，讓保育員哭笑不得，辛苦呵護的植栽就這樣喪送在「屁孩集團」的手下。

跟人一樣長的樹枝，都可能在屁孩們打鬧的過程中被折斷，讓保育員哭笑不得。（台北市立動物園提供）

棕蜘蛛猴是群體生活的動物，雖說「屁孩集團」看似紛爭不斷，但在保育員試著將牠們各自隔離到不同區域時，又會頓時失去安全感、害怕不已，完全離不開彼此。所以保育員開始進行減敏及親近訓練，希望能透過訓練，降低棕蜘蛛猴們看不到彼此時的緊張感，不至於在分開時嚇到「挫屎」。

「Pedro」頭上白斑明顯，白色往後方延伸，最愛亂叫，易緊張，現在是老大。（台北市立動物園提供）

棕蜘蛛猴「屁孩集團」 調皮搗蛋明爭暗鬥。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)