民進黨婦女部今天邀請四位不同國家新住民共同召開記者會，強調民進黨執政三年多來，在工作、教育進修、新住民子女培育各方面提升新住民權益，呼籲新住民把握手中選票，在明年投給為新住民做事的蔡英文。並把政黨票投給唯一把新住民列入安全名單的民進黨。

民進黨今天由不分區立委候選人羅美玲，以及來自印尼、越南、柬埔寨及菲律賓四位不同國家的新住民召開記者會。

來自印尼、身為照顧服務員的林娣妮表示，自從蔡總統上任後，新住民朋友在就業上可以說是越來越有保障，福利條件也更好，不但考中華民國技術士證照可以申請新住民證照獎勵金，還針對已經有國外執照的新住民，能夠申請減少考試科目或流程，讓專業證照考試更輕鬆。

她以自身見分享，蔡英文政府上任後推動長照政策，對老人家的照顧無微不至，也減輕了家庭的負擔，不但讓老人家可以得到不間斷的照顧，也讓家人有喘息放鬆的時間。

來自越南、身為導遊的楊慧表示，過去她務農種葡萄，自從新南向政策鼓勵東南亞遊客到台灣來玩，所以她的工作變好，可以去當導遊，介紹台灣的美好、民主，也可以增加收入。

她分享，過去新住民考導遊、領隊都很困難，因為他們是外國人，比較看不懂中文字，但蔡英文政府將考試題數減少，對他們來講相對比較簡單，現在考導遊、領隊都比較容易考上。

來自柬埔寨、身為髮型設計師，同時也是民進黨新住民委員會委員的洪玉表示，從過去三年的表現，她認為民進黨是最重視新住民的政黨。民進黨在中央黨部成立「新住民事務委員會」，由新住民自己擔任委員為姊妹發聲、民進黨立法委員也在立法院成立了「新住民事務發展聯盟」，用法律的力量來提升新住民權益，不管是工作、進修、小孩學母語，民進黨和蔡英文總統都很重視。

來自菲律賓、做餐飲業的邱莉亞表示，她非常愛台灣、喜歡住在台灣，也非常支持台灣，作為一個外國人都這麼支持台灣，她希望台灣人也要支持自己的國家。

不分區立委候選人羅美玲來自於馬來西亞，是馬來西亞土生土長的華裔，從2014開始擔任南投縣議員，因為她本身新住民的背景，所以長期關注新住民的議題。

羅美玲提到，民進黨婦女部除了成立新住民事務委員會，民進黨政府也推行很多政策都讓新住民很有感，可以感受到滿滿的善意。這次不分區名單，相較於其他政黨，民進黨是唯一把新住民列入安全名單的政黨，呼籲新住民一定要把政黨票投給一個唯一支持、關心新住民的政黨。

(中時 )