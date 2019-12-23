氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，周四晚起至周五27日另一波較強「東北季風」南下，北台灣氣溫遽降、轉濕冷；週五晨及週五晚、週六晨氣溫降至最低，大台北平地約可降至13、14度。迎風面雲量增、有局部短暫雨的機率；背風面所受的影響較小，仍為晴時多雲，氣溫略下降。

吳德榮表示，今晨北海岸、東半部有局部短暫降雨；北台灣低溫約比昨晨下降2度，中南部的低溫約下降1度。最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日北台灣雲量多、偶見陽光，天氣稍涼；北海岸、北部山區及東半部有局部短暫降雨的機率。中南部仍為晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至周四下午、東北季風減弱，各地轉為晴朗穩定，氣溫大幅回升，北台灣高溫逐日約可升至27、28度、中南部則可達30、31度左右，為「溫暖如春」的耶誕節。

(中時 )