環保署今（23）公布2020年環境教育系列活動，張子敬署長表示，全球目前面臨的環境問題，都來自人類過多的需求，故將今年定調為「環境季元年」，期許透過具延續性的環境活動，引起全國民眾關注環境議題，及響應保護環境，並將2020年定調為「永續地球年」，以「夠就好生活」為活動主軸，提倡人類應該收歛無止境的欲望，以「簡約、減法」的生活概念，實現簡單品味好生活，並以「季節」方式規劃一年四季不同主題，提倡各種面向的環保策略，喚起民眾的環保意識。

第1季「春耕」以「空氣」為主題，除傳遞空氣污染相關正確知識外，由達人教導民眾生活中如何降低空氣污染對自身健康的影響；第2季「夏耘」以地球日50周年（主題為氣候行動）及臺灣環境50周年回顧為主題，透過回顧過去並展望未來的方式，提醒國人唯有付出守護環境的行動，我們才能取得現在及未來宜居環境決定權；第3季「秋收」以秋盛宴惜食，結合惜食及綠色消費議題，讓「惜食」「綠色消費」成為民眾生活態度；第4季「冬藏」以冬藏尋寶趣，運用循環經濟的思維，愛惜資源做好資源管理，讓每一份資源都用到極致，進而邁向零廢棄、零排放之永續發展目標。

這次更邀請到專業故事演說者?蠟筆哥哥演說知名的空氣污染主題繪本「嘰哩咕嚕碰」，引出第1季春耕的空氣污染主題，帶領與會人員反思故事內容彷彿就是我們今日環境的現況，因人們的無限慾望而造成現今的環境污染問題，所以環保署除了積極進行污染防治工作外，也希望透過教育方式改變民眾的觀念，減少過度或不必要的消費行為，進而減少污染的來源，真正解決問題。

環保署邀請您2020年一同參與環境教育系列活動，瞭解正確的環保知識，並將其化為日常生活中的行動，養成良好習慣，共同守護環境。另外提醒大家別忘了追蹤環保署臉書粉絲專頁動態訊息，關注環保署政策及環保知識，其不定期會推出有獎活動，讓您隨時長知識、拿好康、抽大?。

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