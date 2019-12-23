非洲豬瘟國際疫情嚴峻，模擬可能爆發疫情，應用數位追蹤科技，演練標準作業程序。非洲豬瘟中央災害應變中心今（23）日，在指揮官、農委會主委陳吉仲的指揮下，進行國內發生非洲豬瘟案例沙盤推演模擬演練，包含進行第一階段：案例場周邊3公里及3至5公里內養豬場名單掌握、啟動GPS運豬車輛示警系統、進行疫情追蹤、設置攔查點、設置運豬車消毒檢疫站；及第二階段：防疫物資整備，和案例場豬隻屍體處置等。演習過程針對縣市政府實施抽測，直接由中央災害應變中心下達指令，進行各項回應措施，過程符實逼真。

陳吉仲表示，「防疫視同作戰，演習也視同作戰」，今年6月已在臺南舉辦過模擬非洲豬瘟爆發案例場的移動管制、防疫人員著裝、採樣、豬隻撲殺、焚燒掩埋及消毒清理等作業流程，沙盤推演就是要模擬可能及萬一國內爆發非洲豬瘟疫情，各縣市政府及中央各部會，面對可能的疫情爆發，所應當因應的標準作業流程。陳吉仲主委強調，本次推演充分運用科技來協助防疫，以建置完成的活豬及屠體分切肉品的運輸車輛GPS追蹤系統，進行案例場周邊半徑3公里養豬場的移動管制，並且啟動「以場追車」及「以車追場」的疫情調查及監控，務使萬一爆發非洲豬瘟疫情，能迅速追溯疫情可能傳染的途徑與範圍，配合及時的防疫處置，及早控制疫情。

非洲豬瘟中央災害應變中心說明，非洲豬瘟模擬演習過程，是依據頒定的疫情爆發標準作業程序，針對案例場周邊進行管控，先掌握疫情發生點周邊養豬場名單，啟動運豬車輛即時示警系統，只要有車輛進出疫情豬場的周邊半徑3公里範圍，系統就會發出警訊提醒，並立即執行移動管制及訪視。

非洲豬瘟中央災害應變中心解釋，數位病毒追蹤系統，就是監控每台運輸車的時間軌跡及路徑，一旦疫情發生，可透過GPS回傳的路徑資料，進行「以場追車」或「以車追場」，查出該案例場確診10天前，曾經進入該場車輛，及追溯這些車輛去過哪些養豬場，除進行臨床檢查及採樣送檢和加強消毒，並由警方設置路障協助攔檢活豬運輸車輛，進行文件審查，確認非屬半徑3公里管制區內豬場豬隻放行，並引導至指定屠宰場屠宰，及設置消毒檢疫站，爆發案例場則執行豬隻撲殺掩埋。

陳吉仲強調，自從107年8月3日中國大陸通報非洲豬瘟感染首例以來，亞洲已有11國發生非洲豬瘟疫情，「境外阻絕、境內防範」，除持續加強邊境防疫，在國內的養豬產業方面，也已完成廚餘養豬場全面轉型，並且建置了生豬及屠體分切肉品的運輸車輛GPS追蹤系統，透過數位科技有效的掌握及消滅病毒，並且確實做好各項沙盤推演、模擬演練，讓災害損失降到最低。

(工商 )