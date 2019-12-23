friDay購物依據內部數據資料回顧這一年來表現亮眼的商品，不僅與2018年的熱銷商品有明顯的區別，且都進入了年度熱銷排行榜中。friDay購物特別從中整理出2019爆紅商品榜前五名，iPhone 11 、AirPods 2、氣炸鍋都是榜上前五名熱銷商品。 而前五名中與「食」相關的商品就佔了三名，展現非凡「食力」，也與素有「美食天堂」美譽的台灣形象不謀而合。爆紅榜TOP 5中的氣炸鍋以年銷量成長超過30倍最多為爆紅冠軍，氣炸鍋今年在各大網購平台及團媽社團、部落客分享中也颳起一陣旋風，幾乎成了家家必備的廚房小型家電。

另外表現亮眼了一整年的即為「賈以食日麻花麵」，一開始不少人認為因為有明星加持造成漂亮業績，但無論是網友分享心得或是在friDay購物熱銷長達一整年的成果看來，「賈以食日麻花麵」的實力的確是以其特殊又美味的口感擄獲人心，2019年共售出超過3萬包且為friDay購物站上乾拌麵類中的年度冠軍，於2018年底推出的賈以食日麻花麵於2019年爆紅可說是實至名歸。

而對friDay購物美食類商品2019年底驚現一瞬間爆紅且時常秒殺售鑿，一直不斷緊急補貨的嘉義國民美食－「林聰明沙鍋魚頭」，11月中甫上架及造成單週超過千件的驚人業績，而截至12月20日短短一個月的時間更已售出超過2,500組，已成為friDay購物美食類商品中的銷量冠軍，更看好它將成為消費者今年年菜上桌新品，「林聰明沙鍋魚頭」更是站上2019年最具瞬間爆發力的當紅美食。

近年「無線科技」帶動市場趨勢，也改變現代人的生活習慣，AirPods在今年更襲捲了耳機類商品的買氣，2019年friDay購物的AirPods 2銷量為2018年一代的3倍，AirPods的話題和業績表現更帶動整體真無線耳機業績較去年成長4倍，也讓耳機商品能見度重現江湖。

而每年的年度亮眼商品iPhone，今年iPhone 11的外型及功能較去年的iPhone X有明顯升級，不僅造成超高討論度，更帶動買氣較去年有更明顯的提升，2019年iPhone 11整體銷量較2018年iPhone X相比大幅成長3倍之多，預計年前將再掀起一波買氣，friDay購物也趁著年終及春節前夕趁勝追擊，推出最新優惠方案，1月31日之前，在friDay購物選購iPhone 11 Pro 512G加碼送AirPods 2（iPhone 11 Pro Max 512G送AirPods 2優惠方案時間於12月31日截止）。

(工商 )