台汽電（8926）投入再生能源領域漸收成效，除有多項離岸風電、太陽光電工程承攬持穩推進，地熱發電廠、陸域風電投資也持續推進中。伴隨年底工程款認列高峰，11月營收月增58.92％，年成長221.3％；前11月營收50.74億元，年增34.59％，營運蓄勢更上層樓。

台汽電台南官田有一汽電共生廠，另轉投資4間民營天然氣發電廠，包括星能電力(持股40.5％)、森霸電力(持股43％)、星元電力(持股41.25％)、國光電力(持股35％)，總裝置容量達2,508MW，佔國內民營電廠發電量3成以上。前三季獲利年增10.55％，EPS1.56元。

台汽電表示，彰化彰濱太陽光電工程已於10月舉辦啟用典禮；台電台南鹽田150MW太陽光電案進行中；旗下鑫光電能5MW屋頂型案場已掛錶發電；星能股取得烏山頭水庫水面型光電(約13MW)開發權，正辦理籌設許可中；今年預計進行30MW太陽光電之投資開發，包括屋頂型、地面型或水面型之太陽光電。

此外，旗下星能股已承攬台電示範風場陸域管排土建工作及上緯海洋竹南離岸風電陸域輸變電電纜工程；台汽電承攬丹麥離岸風電開發商沃旭能源之離岸風電陸上變電站統包工程，也復工執行。另星能股規劃興建再生能源運維中心，爭取相關離岸風電工程及運轉維護商機。

台汽電100％轉投資之台汽電綠能也取得再生能源售電業執照，將積極拓展再生能源售電商機。星能股已取得彰化11MW(3.6*3)陸域風電籌設許可並設立星寶電力公司，施工許可申請中。清水地熱發電廠興建案也進行建廠準備工作。

(工商 )