實測一日街賣者，真的1包衛生紙賣$100超好賺？（中時電子報／斜槓宅男）

「可以幫個忙嗎？」我們常常在路邊遇到坐著輪椅，提著裝著衛生紙、口香糖等雜貨的身障者過來搭話，詢問是否要幫幫忙。你是否會好奇，這種「街賣者」是哪裡來的？他們遊走街頭巷口賣口香糖，這樣真的賺嗎？YouTuber親自實測，揭開「街賣者」背後真相。

在商圈、熱門景點附近常會看見推著輪椅的小販，他們被稱作為「街賣者」，靠著雙手抱著的「家當」過活。他們拎著一個籃子，裡面裝著口香糖、衛生紙等雜貨，以一包100元左右的價格，向路人推銷賺錢。這樣真的會有人買嗎？YouTuber《斜槓宅男》決定實測擔任一日街賣者，看看一天下來可以進帳多少？究竟是否有著暴利商機可循，還是真的很難賺。

《斜槓宅男》決定實測擔任一日街賣者，看看一天下來可以進帳多少？究竟是否有著暴利商機可循，還是真的很難賺。（摘自斜槓宅男）

一開始斜槓宅男獨自在騎樓下等待，看會不會有路人主動前來，不過完全賣不出去，還是要靠主動出擊。一整天結果下來，多數人見到他都直接無視，最後只賣出5包、進帳500元，結果顯示，賣口香糖的生意真的很難賺。其實，斜槓宅男拍攝體驗一日街賣者影片，就是為了讓大眾看到，街賣者真正的生活是如何，於是他在兜售完衛生紙後，直接前往街賣者的大本營，一揭背後的真相。

來到「新巨輪協會」，理事長陳安宗表示，這些街賣者其實已被汙名化很久，許多人以為背後是詐騙集團，所以不願出手幫忙，但其實是因為身障者行動不便，需要有人幫忙運送載出門，才能做生意。而新巨輪協會的成立，就是提供街賣者一個安身的場所，讓他們有生存的空間。

「新巨輪協會」，理事長陳安宗表示，這些街賣者其實已被汙名化很久，許多人以為背後是詐騙集團，所以不願出手幫忙。（摘自斜槓宅男）

在這裡，街賣者不必再擔心吃一餐算一餐，理事長表示，這裡大概已聚集了30位左右的身障人士，因為在社會尚無法得到很好的幫助，為此集結起來，有了容身之地。至於到底街賣者一天能賺多少？陳安世表示，認真地賣，5,6千是可以達成的，但協會提供場地住宿及成本，也要對分。

最後，理事長認為，社會對街賣者的誤解是協會最大的困擾，為了生活，身障者仍決定要靠自己雙手來賺錢，而斜槓宅男也提到，不是只有殘疾人士才能從事街賣，有些人身心理疾病是無法用外表看出來的。所以他也呼籲，下次在街頭巷口，看到街賣者，能夠發揮愛心就盡一點心力，就算不買也沒關係，請改掉以往看待詐騙集團的眼神，當自己遇到困難時，能想到還有一群人正努力的為生活打拚。

請改掉以往看待詐騙集團的眼神，不是只有殘疾人士才能從事街賣，有些人身心理疾病是無法用外表看出來的。（摘自斜槓宅男）

(中時電子報)