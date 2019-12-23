林思銘將在竹北市競選總部推出免費的美甲服務，讓選戰也可以充滿美麗亮彩。（林思銘競選總部提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣第二選區民進黨立委候選人鄭朝方，以快閃活動的另類選舉，陸續在竹北市40多個社區聖誕節活動演出，深受親子歡迎。國民黨立委候選人林思銘將在竹北市競選總部推出免費的美甲服務，讓選戰也可以充滿美麗亮彩。

一般政治人物參與社區活動通常多以致詞及摸彩為主，鄭朝方則是以編排的政見加親子律動歌曲及舞蹈，以快閃活動顛覆傳統政治人物與選民互動的模式，這種創新方式也成功宣傳他的政見及參選理念。

鄭朝方表示，這幾天受到40多個社區邀約參加聖誕快閃活動，他希望透過各種不同方式，讓小朋友接觸公共事務，從小培養公民參與的機會，未來若進入國會，會持續傾聽孩子們的聲音及家長們的想法，做一個最稱職的「教育立委」。

康喬美甲及微捷國際美甲學苑團隊，24日、31日及明年1月7日下午2點到5點，在國民黨立委候選人林思銘竹北市競選總部提供免費美甲服務，現場還會贈送優惠折價券。

林思銘感謝好友熱情贊助提供美甲服務，歡迎大家來體驗在指甲上作畫彩繪的樂趣，林的競選總部助選員有的在指甲上彩繪，或是以亮片秀出2號韓國瑜、3號林思銘的號次，既體驗美甲也有廣告效果，非常實用。

(中時 )