徐姓男子懷疑吳姓妻子與林姓男子外遇，今年7月帶著4名友人到汽車旅館埋伏逮人，雙方發生肢體衝突，吳女遭丈夫徐男抓傷，吳、徐事後分別提告對方傷害、妨害家庭。台北地檢署因吳女臉部等處被徐抓傷，23日依家暴傷害、強制等罪嫌起訴徐男。至於吳女被控妨害家庭部分，檢方因無法證明吳女與林男發生性行為，另予不起訴。

據了解，徐與吳感情不睦，早已分居；吳女因參加馬術活動認識林姓男子。徐懷疑妻子出軌，7月間便帶著4位友人開車跟蹤吳女，跟到汽車旅館門口。徐男等人在附近埋伏。

吳女晚間現身後，徐男上前制止，雙方發生口角、拉扯，導致吳女臉部多處擦傷、挫傷。友人報警，員警將雙方帶往派出所做筆錄。徐男還把房間內整組床單、枕頭套、棉被都買下來欲當作通姦的證據，但因檢警無法強制檢驗DNA而作罷。

吳女供稱，她和林男認識3年，只是朋友，2人在汽車旅館只是唱歌，並未發生性行為。林男則說，不知吳女已婚，當天只是唱歌，2人只是普通朋友關係。

檢方認為，吳女與林男妨害家庭罪嫌不足，不起訴2人，另徐男的4名友人僅是安撫雙方情緒，並無妨害自由，亦不起訴。只有徐男因激動抓傷妻子臉部等，被依家暴傷害、強制等罪嫌起訴。

(中時 )