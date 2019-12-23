黃桂蘭表示，參賽嬰兒都是家長親自抱著，在場的工作人員沒有搶抱，她也出示影片還原頒獎狀況。（戴上容攝）

國民黨總統候選人韓國瑜22日出席寶寶爬行比賽，頒獎過程韓抱起、親吻嬰兒頭部，嬰兒狂哭引發熱議。嬰兒父親王先生23日受訪澄清「我們不是韓粉、也沒有不同意韓市長抱女兒」、「女兒平常給媽媽以外的人抱都會哭」，並對網友將女兒跟感染皰疹的嬰兒照片並列表示憤怒，揚言對媒體、醫師提告。

新北市第二選區立委候選人黃桂蘭競選總部22日舉行寶寶爬行賽，女嬰父親王先生表示，女兒得到參賽第二名，韓國瑜要頒獎給女兒並合照，「參賽者怎麼可能不接受領獎？」，女兒給韓國瑜抱「沒有同意不同意的問題」，強調沒有未經同意，他們不是韓粉，參加比賽就是想留個紀念，拒絕合照等舉動，不符合人與人之間的互動，更何況「韓國瑜不是流浪漢、也不是壞人」。

王先生表示，沒有必要把韓國瑜講得十惡不赦，部分網友跟媒體解讀有點超過，不希望單純寶寶爬行比賽，被當作攻擊韓國瑜的事情，他補充，「女兒平常給媽媽以外的人抱，都會哭」。

王先生另點名「醫師姜冠宇」臉書文章，他表示姜冠宇未經他們同意，就將女兒與韓國瑜的合照，跟有感染皰疹嬰兒照片並列，導致網友在下方謾罵留言，揚言準備提告。

黃桂蘭表示，參賽嬰兒都是家長親自抱著，在場的工作人員沒有搶抱，她也出示影片還原頒獎狀況，強調女嬰母親站在韓國瑜旁邊，母親主動將女嬰抱給韓國瑜，今天上午再和女嬰媽媽通電話求證，媽媽說，孩子能給韓國瑜抱，她非常開心。

韓國瑜競選辦公室回應，經過追查證實，該名嬰兒是媽媽親自抱給韓國瑜市長合照，孩子的父母也不認識該名網友，臉書留言完全是憑空虛構的汙衊、詆毀。經與孩子的父親確認，針對姜冠宇醫師未經孩子父母同意，即將女兒的照片未經處理，與其他患病孩童照片PO上臉書，公開傳播的行為，對此，孩子的父親也將提告。韓辦同時也保留法律追訴權，評估提告。

(中時 )