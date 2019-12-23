有時候腹痛並非單純只是腸胃問題而已，可能與腸胃鄰近的肝、膽，甚至是心臟有關，不要輕忽看似平凡的肚子痛；所以，到醫院時，如何跟醫師陳述一些疼痛的關鍵訊息，對醫師在短時間內能夠正確的鑑別診斷是十分重要的。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩提醒，病患在忍受疼痛時，最好也能一邊留意一些疼痛的特徵，腹痛病患到院時最好可以跟醫師陳述。

1、什麼的痛法？

肚子痛是怎麼樣開始的，是慢慢、悶悶的痛，還是來勢洶洶一下子就很劇烈的痛，是痛了好幾天呢？還是好幾個小時？像是消化性潰瘍病患有可能已經痛了好幾個月，盲腸炎則可能已經痛了一、兩天，來勢洶洶的劇痛則可能是膽結石或是膽管結石等。

2、哪裡痛？

哪裏痛？又哪裏最痛？將肚子分成5個部分，告訴醫師是肚子的哪一部分痛，哪一部分最痛？

3、合併哪些症狀？

肚子痛時，是否還有其他的合併症狀？像是否有拉肚子、嘔吐、屁放不出來、尿解不出來？大便是黑色、暗紅還是白黃色？女性還要注意一下陰道分泌物的狀況，及最後一次月經是什麼時候來的。

4、什麼狀況下會好一些？

什麼時候或是做了什麼事或動作，疼痛好像有比較好，譬如說肚子痛，但吃了一點東西就感覺好了一點，就比較可能是消化性潰瘍；但如果是吃了東西又更痛，不排除可能是膽結石或是胰臟結石；因為吃了東西更刺激反而會更痛，或是身體往前仰時好像有比較好一點，可能是胰臟痛；如果是大便後感覺好一點，則有可能是腸胃炎。

有了病人完整的疼痛陳述之後，醫師即會進行輔助的檢查，像是觸診及聽診的理學檢查，抽血驗肝功能、白血球、紅血球，以腹部X光看腸子是否有水腫、腹脹及腸阻塞，還有腹部超音波看胰臟、膽囊、膽管、腸壁及是否有急性盲腸炎，另外，電腦斷層掃描、大腸鏡及胃鏡檢查等，更能貼近及縮小檢查的範圍，並且才能根據病因來進行止痛及治療。

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(中時電子報)