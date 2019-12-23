面對氣候變遷使然的致命野火，近日飽受批評的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天拒絕削減澳洲龐大煤炭產業，並稱那是「不計後果」、「破壞工作」的要求。

法新社報導，莫里森今天接受其中一場晨間採訪時拒絕對煤炭業採取進一步行動，他告訴第7頻道（Seven Network）：「我不會放棄傳統產業，犧牲成千上萬名澳洲人的工作機會。」

面對外界呼籲他採取對環境較友善政策時，莫里森告訴第9電視台（Channel Nine）：「我們不會從事不計後果、破壞工作和壓縮經濟目標的事情。」

莫里森領導的保守派政府向來替經濟利益豐厚的煤炭業說話。澳洲煤炭出口量占全球總量1/3，並在關鍵搖擺選區提供就業機會。

莫里森這波媒體旋風，意在平息他日前不顧野火災情，在大火燒掉一個比利時大小面積，導致主要城市均籠罩在刺鼻有毒煙霧之際，還帶家人去夏威夷度假所引來的公憤。

野火火勢今天好轉，但當局表示，過去幾天在南澳省（South Australia）和新南威爾斯省（New South Wales）有將近200棟房屋受損。

莫里森堅稱澳洲能達成2030年的碳排目標，但這大部分是仰賴過去的信用額度，並非有新的減排量。

他告訴第7頻道：「我會維持負責任的管理方針、負責任地解決氣候變遷帶來的變化，以及負責任地確保我們能在當前非常嚴峻的氣候下發展經濟。」

(中央社)