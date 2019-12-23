台積電除息成為外資提款機，外資上周買超趨緩，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總買進金額為2,394.92億元，總賣出金額為2,327.65億元，買超為67.27億元。累計今年年初至12月20日止，外資累計買超為2,438.19億元。外資總持有股票市值為15兆5,485.10億元新台幣，占全體上市股票市值的42.95％，較12月13日的15兆6,254.71億元新台幣，減少769.61億元。

面板股持續受到青睞，友達(2409)居上周外資買超之冠，總計買超103,203張，中信金(2891)、新光金(2888)分居買超第二、三大，張數分別為：45,826張及37,350張。

賣超方面，台積電(2330)除息成為外資賣超之冠，上周總計賣超65,460張，其次是旺宏(2337)，張數總計21,275張，長榮航(2618)賣超18,792張排第三。

(時報資訊)