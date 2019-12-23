義大利工業部長帕圖安內利（Stefano Patuanelli）昨（22）日表示，應該讓大陸科技巨擘華為加入當地5G網路建設，此番話明顯打臉前一周義國國會呼籲要禁止華為的建議。

路透社報導，義大利產業部長帕圖安內利周日表示，義大利已經立法保障國家安全，有了這些防護，讓華為進入義國5G網路建設的討論已經沒有爭議。

義大利工業部長帕圖安內利。（資料照／TPG、達志影像）

值得注意的是，美國積極遊說包括義大利在內的歐洲盟友避免使用華為、中興通訊等建設下一代網路，稱這兩間公司恐帶來安全威脅，義大利議會國家安全委員會（Copasir）19日已經呼籲政府，應該考慮排除華為、中興通訊參與當地5G網路建設。

帕圖安內利此番話等同於打臉國會建議。他說，「華為以最優惠的價格提供了最佳的解決方案。」

義大利最大電信公司義大利電信（Telecom Italia）目前正在挑選供應商，升級它們的網路基礎設施，華為是其中一家競標廠商。

義大利內閣祕書長法拉卡洛（Riccardo Fraccaro）20日說，政府無法忽視國家安全委員會的意見。

(中時電子報)