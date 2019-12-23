此次總統大選除了總統選舉，地方區域與不分區立委也是各方關注的戰場。據媒體最新民調數據顯示，台中市的8個區域立委選區，國民黨僅4個選區成領先狀態。民進黨方面亦為4個選區。與國民黨訴求要在台中「8仙過海」，仍有不少的難關需克服。

據《ETtoday新聞雲》民調中心今(23日)公布所做台中市立委1~8選區最新民調，結果顯示。第一選區，民進黨蔡其昌49.3%、國民黨林佳新24.9%。第二選區，國民黨顏寬恒42.7%、基進黨陳柏惟31.2%。第三選區，國民黨楊瓊瓔40.3%、前時力立委(現無黨籍)洪慈庸35.5%、。第四選區，張廖萬堅41.0 %、黃馨慧33.7%。

另外，第五選區，國民黨沈智慧37.6%、民進黨莊競程29.1%。第六選區，民進黨黃國書40.8、國民黨李中34.7。第七選區，民進黨何欣純50.9 %、國民黨莊子富24.9%、第八選區，國民黨江啟臣49.3%、民進黨翁美春32.5%。

此次民調係由《ETtoday新聞雲》民調中心負責調查執行、統計分析及撰寫，調查期間為12月6日至12月16日，以「網路調查」結合「電腦輔助電話調查」方式，針對台中市立委第1-8選區年滿20歲以上民眾進行調查，在抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3~4％。

(中時電子報)