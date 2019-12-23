歐男疑因夾娃娃時與人起口角爭執。（民眾提供／許哲瑗新北傳真）

鶯歌知名景點山水步道21日深夜11時許生殺人命案，歐男疑因夾娃娃時與人起口角爭執，對方一氣之下夥同其他7名友人，趁夜色昏暗將歐男強押上車，載至鶯歌山水步道口持棍圍毆，導致歐男頭部重創、活活被打死，警方昨將8名嫌犯逮捕歸案，訊後依殺人罪嫌送辦，目前5名少年犯均裁定收容，3名成年犯聲押中。

警方表示，22日0時許接獲110轉報有路倒病人，員警趕抵現場，發現歐男身受重傷臥倒在地，傷勢疑因毆打造成，立即會同消防隊醫護人員將歐男送醫，經急救後仍宣告不治，經調查並非幫派械鬥，立即啟動專案小組，昨迅速將8名犯嫌全數逮捕到案。

據了解，歐男疑在夾娃娃時，與兇嫌因技術問題起口角，兇嫌雖心生不滿卻礙於孤身一人，不敢動手，憤憤不平離去後，烙來7名友人替他討公道，眾人到場後將歐男強押上車，載至鶯歌山水步道口，以徒手及球棍痛毆，直到歐男臥倒在地、奄奄一息，旋即離開現場。

歐男經送往恩主公醫院搶救後，仍因頭顱破裂、手部骨折、氣胸及耳部撕裂傷，傷勢過重不治身亡，警方也循線逮捕8嫌，起出犯案用的球棒，全案依殺人罪送辦。

(中時 )