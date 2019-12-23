台中市國民黨立委候選人林佳新（右二）22日在大甲舉辦造勢晚會，韓國瑜夫人李佳芬（左一）站台力挺。（陳淑娥攝）

台中市立委第一選區被藍營視為最艱困選區，國民黨立委候選人林佳新22日在大甲舉辦造勢晚會，邀請韓國瑜夫人李佳芬助講，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也趕來站台，他一開口說出「韓國瑜、韓國瑜；林佳新、林佳新；隔壁的顏寬恒哦！」原來是這陣子因助選頻繁，喊到失聲了。

林佳新大甲造勢晚會吸引大批手持國旗支持者到場，包括李佳芬、台中市長盧秀燕、台中市議長張清照、前議長林敏霖及張清堂、前台中市長胡志強及大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人均到場力挺，大批鄉親情緒高亢，在國旗飄揚下展現大團結，增添藍軍贏得選戰信心。

顏清標也趕來站台，只見他一上台先是向台下觀眾鞠躬，然後右手拿起麥克風，左手一直比「2」（意味投給2號），硬擠出短短15個字「韓國瑜、韓國瑜（台下喊凍蒜）；林佳新、林佳新（台下喊凍蒜）；隔壁的顏寬恒哦！（台下喊凍蒜）」。原來是顏清標因馬不停蹄的卯力助選，造成失聲。

李佳芬表示，很多人跟她說這對夫妻怎麼那麼耐命，黑到現在還沒倒，她看到許多鄉親期待的表情，令她很感動！外面許多華僑及台商，都希望她能去看看他們，大家有一個信念，就是希望國家能好、能和諧，她一定會很堅強的，因為「我有你們！」

李佳芬指出，有台商過去是支持民進黨，希望台灣有一個很健康的民主政治，能夠兩黨制衡，不是希望消滅國家，可見心裡有多苦，他們機票都是5、10張的買，急著要回來投票。

李佳芬說，當中國民國4個字，自己不要丟掉，未來孩子要去哪裡找自己的文化，教育最重視是做人、做事要有原則，現今社會都沒了，要如何教孩子。

李佳芬強調，黑李佳芬、韓國瑜、黑她爸爸殺人都沒關係，到最後全部都是假的，李家不做壞事、虧心事，她心裡行的正，如果台灣所有災難都可以在他們夫妻身上，他們扛沒關係，可是還給台灣一個安全乾淨環境。

李佳芬說，期待這張神聖選票要慎選，讓韓國瑜、國民黨立委全上壘，未來一定用最謙虛、最踏實心情，來安排國家未來的路，台灣就是踏實、認真、打拼，未來一定為大家開出一條康莊大道，「我們一定會勝利，我就不相信邪惡的會戰勝正義力量，不相信烏雲能遮日！」

林佳新則指出，他們會給大家一個台灣夢，那個夢是民進黨無法給的大家，他也給鄉親掛保證，他不是李家的家僕、韓家的打手，而是韓國瑜最嚴厲的監督者。

(中時 )