後天就是行憲紀念日，國民黨副秘書長蔡正元今天在臉書指出，蔡政府毀憲亂政，大小事跡族繁不及備載，諸如搞反滲透法等同非法戒嚴等。據悉，國民黨中央後天中午將在常會廳舉辦「守憲護憲座談」，法律人出身的前總統馬英九將與學者、名嘴，論述中華民國憲法的重要性與歷史源由，並批判蔡政府3年來諸多違憲毀憲的舉措。

蔡正元今天在臉書發文說，12月25日是行憲紀念日，但蔡英文政府毀憲亂政，大小事跡族繁不及備載，舉凡監委陳師孟干預司法、司法院長許宗力超屆任職、年改繞過考試院、任用台獨份子出任大法官，以及蔡英文以總統身份編造國號、搞反滲透法等同非法戒嚴、違反公投民意傲慢施政…不可勝數！

據悉，國民黨後天中午的守憲護憲座談，除了馬英九、黨主席吳敦義等人出席，也邀集熟悉法學知識的國家政策研究基金會執行長高永光、前司法院副院長蘇永欽、資深媒體人董智森等人出席。

(中時 )