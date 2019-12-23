尋求衛冕的暴龍，今天在主場迎戰獨行俠，一度落後高達30分的多倫多大軍，靠著第四節的47比21絕地反攻，110比107上演了一場驚天逆轉勝戲碼。

獨行俠當家球星東契奇雖然因傷缺陣，但波爾金吉斯與哈達威等人聯手在第三節剩下2分55秒取得83比53絕對領先優勢。

沒想到原本幾乎放棄的暴龍，發動10比1攻勢結束第三節，決勝節追至75比93的時候又以迅雷不及掩耳的13比0攻勢，當中羅瑞貢獻了兩顆三分球，將差距縮小至5分。

緊接著羅瑞又連得5分，荷利斯傑佛生出手命中，暴龍只花了不到9分半的時間就追回落後30分的差距，反撲力量實在太驚人了。

此後雙方你來我往互不相讓，暴龍挾著主場優勢硬是在關鍵時刻由布切於最後25.6秒投進超前分，獨行俠布朗生錯過絕殺機會，布切兩罰俱中，暴龍在驚滔駭浪中險勝。

暴龍致勝功臣羅瑞貢獻32分、8籃板、10助攻，布切21分、7籃板、4阻攻，荷利斯傑佛生18分、9籃板。

功虧一簣的獨行俠，布朗生21分、9助攻，波爾金吉斯19分、12籃板，鮑爾17分、9籃板，哈達威16分、8籃板、5助攻。

(中時 )